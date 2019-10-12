Сборная России прилетела на Кипр

Пресс-служба сборной России отрапортовала о прибытии команды в Ларнаку, где пройдёт матч восьмого тура квалификации Евро-2020 против Кипра.

"Мы в Ларнаке! Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра - предмачтевая тренировка. Всем спокойной ночи, друзья!", - говорится в публикации в твиттере, появившейся поздним вечером.

Мы в Ларнаке!

Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра - предмачтевая тренировка.

Всем спокойной ночи, друзья! ✨ pic.twitter.com/gS82honyYN — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019

Россия сыграет с Кипром в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.

Если подопечные Станислава Черчесова не проиграют в этом матче, то досрочно обеспечат себе путёвку на Евро-2020.

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