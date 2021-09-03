Сборная России прилетела на Кипр
Самолёт с футболистами и тренерами сборной России успешно приземлился на Кипре.
Пресс-служба национальной команды опубликовала соответствующее фото в твиттере.
Мы на Кипре ✌️ #НашиПарни pic.twitter.com/rmvFrODikY— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.
В сентябре подопечные Валерия Карпина уже сыграли с Хорватией (0:0), а после завтрашнего матча встретятся во вторник в Москве со сборной Мальты.
Не пропустите: Фернандес и Ионов не помогут сборной России в матче с Кипром. | http://soccernews.ru
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