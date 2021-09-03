Сборная России прилетела на Кипр

Фото твиттер сборной России

Самолёт с футболистами и тренерами сборной России успешно приземлился на Кипре.

Пресс-служба национальной команды опубликовала соответствующее фото в твиттере.

Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.

В сентябре подопечные Валерия Карпина уже сыграли с Хорватией (0:0), а после завтрашнего матча встретятся во вторник в Москве со сборной Мальты.

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