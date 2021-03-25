Сборная России прилетела обратно в Сочи

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Сборная России прилетела обратно в Сочи

Фото твиттер сборной России

В ночь на четверг сборная России вернулась в Сочи, где ранее проводила тренировочный сбор.

Напомним, что национальная команда летала на Мальту, где победила местную сборную со счётом 3:1.

Теперь россияне будут готовиться к матчу 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словении.

Россия примет Словению в субботу на стадионе "Фишт". Начало - в 17:00 мск.

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