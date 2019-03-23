Сборная России прилетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020
Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Казахстан на матч 2-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Матч Казахстан – Россия состоится в Нурсултане 24 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.
Прилетели в Казахстан! Завтра - предматчевая тренировка pic.twitter.com/NyebORHTOF— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
Напомним, что в 1-м туре Россия уступила Бельгии (1:3), а Казахстан разгромил Шотландию (3:0).
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|20
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|20
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|Спартак Москва
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|Ростов
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|20
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|Арсенал Тула
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|19
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