Сборная России прилетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020

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Сборная России прилетела в Казахстан на матч отбора Евро-2020
Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Казахстан на матч 2-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Матч Казахстан – Россия состоится в Нурсултане 24 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в 1-м туре Россия уступила Бельгии (1:3), а Казахстан разгромил Шотландию (3:0).

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Комментарии

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Lev

Ну и что теперь скажет большой и туповатый нападающий про фаворитов -бельгийцев? Или он бы не стал так выражаться?

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