Сборная России прилетела в Казань

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии команды в Казань, где в пятницу состоится матч квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Главного тренера Валерия Карпина встречали в столице Татарстана с хлебом и солью.

Россия примет Словакию 8 октября в 21:45 по московскому времени.

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