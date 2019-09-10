Сборная России прилетела в Москву

Официальный твиттер сборной России отрапортовал о прилёте национальной команды в Москву.

"Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья!" - говорится в публикации.

Прилетели в Москву! ✈️

До новых встреч, друзья! ♥️ pic.twitter.com/P3GGk9GkSU — Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2019

Напомним, что россияне провели два матча, выиграв в гостях у Шотландии (2:1) и дома у Казахстана (1:0).

В активе команды Станислава Черчесова 5 побед в 6 турах отбора. Они занимают второе место в группе квалификации.

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