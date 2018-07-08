Сборная России прилетела в Москву на встречу с болельщиками

Теги россия

Сборная России прилетела в Москву на встречу с болельщиками

Самолет со сборной России приземлился в Москве.

Напомним, что сегодня на 16:00 намечена встреча команды с болельщиками.

Читайте также: Сборная России: "Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов