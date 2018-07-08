Сборная России прилетела в Москву на встречу с болельщиками

Самолет со сборной России приземлился в Москве.

Команда - в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов - встреча с болельщиками! pic.twitter.com/iHnmTSTgc9 — Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Напомним, что сегодня на 16:00 намечена встреча команды с болельщиками.

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