Сборная России прилетела в Сочи

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в Сочи самолёта с игроками национальной команды.

На черноморском побережье футболисты будут готовиться к матчам квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино..

Напомним, что поединки с участием российской сборной пройдут 16 и 19 ноября.

Подопечные Станислава Черчесова уже гарантировали себе путёвку в финальную часть континентального первенства.

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