Сборная России прилетела в Стамбул на матч против Турции

Теги россиятурция

Сборная России прилетела в Стамбул на матч против Турции

Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Стамбул на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с национальной командой Турции.

"Прилетели в Стамбул", - говорится в официальном Twitter сборной России.

Матч Турция - Россия состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало встречи - в 20:00 мск.

После четырех туров Россия лидирует в турнирной таблице группы 3 дивизиона В Лиги наций, набрав восемь очков. Турция с тремя очками находится на третьей позиции.

Не пропустите: Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нигерия упустила победу над Сьерра-Леоне, ведя в счете 4:0

Нигерия упустила победу над Сьерра-Леоне, ведя в счете 4:0

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов