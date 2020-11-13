Сборная России прилетела в Стамбул на матч против Турции

Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Стамбул на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с национальной командой Турции.

"Прилетели в Стамбул", - говорится в официальном Twitter сборной России.

Прилетели в Стамбул pic.twitter.com/Z7yYNHhSW1 — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020

Матч Турция - Россия состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало встречи - в 20:00 мск.

После четырех туров Россия лидирует в турнирной таблице группы 3 дивизиона В Лиги наций, набрав восемь очков. Турция с тремя очками находится на третьей позиции.

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