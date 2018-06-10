Сборная России: "Приложим все силы и сделаем все возможное для успешного выступления на ЧМ"

Сборная России в твиттере опубликовала обращение к своим болельщикам в преддверии домашнего Чемпионата Мира.

Так, в сообщении главной команды страны сказано: "Мы приложим все силы и сделаем все возможное для успешного выступления на домашнем ЧМ-2018! Смотрите все матчи ЧМ-2018 и болейте за нашу команду".

Соперниками сборной России на групповом этапе мундиаля будут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

Напомним, Ещенко высказался о состоянии сборной России перед Чемпионатом Мира. | soccernews.ru