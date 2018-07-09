Сборная России признана лучшей командой ЧМ-2018 по оборонительным действиям

Сборная России признана лучшей командой Чемпионата Мира 2018 года по игре в защите.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, подопечные Станислава Черчесова сделали больше всех оборонительных действий - 259 выносов, отборов и сейвов.

Напомним, что россияне дошли до 1/4 финала мундиаля, где в серии пенальти уступили сборной Хорватии.

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