Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир"

Теги россиярфсалександр дюков

Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир"

Сборная России продлила сотрудничество с платежной системой "Мир".

Как сообщает сайт РФС, новый договор подписан до 2023 года.

"РФС благодарен национальной платежной системе "Мир" за доверие и продуктивное сотрудничество на протяжении двух лет. За это время мы реализовали большие совместные проекты, в том числе ввели хорошую традицию вручать награду лучшему футболисту матча сборной России по мнению фанатов.

"Мир" стал важным и надежным партнером российского футбола, поэтому мы рады продолжить наше сотрудничество. Однако теперь оно будет распространятся не только на национальную сборную, но также на женскую и юношеские команды страны", - заявил глава РФС Александр Дюков.

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