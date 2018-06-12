Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2018 (видео)

Сборная России провела очередную тренировку в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2018.

Национальная команда продолжает подготовку к мундиалю в Новогорске.

Видео: Россияне упорно готовятся.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

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