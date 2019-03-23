Сборная России продолжает подготовку к матчу с Казахстаном

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Сборная России продолжает подготовку к матчу с Казахстаном

Сборная России проводит очередную тренировку перед матчем 2-го тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

На подготовке присутствовало 25 игроков, которые ранее были заявлены. 

Завтра, 24 марта, состоится матч сборной России с Казахстаном. Начало - в 17:00 (мск).

В первом туре Россия проиграла Бельгии со счетом 3:0.

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