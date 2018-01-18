Сборная России продолжила движение вверх в рейтинге ФИФА

Сборная России продолжила движение вверх в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола.

Так, в январской версии рейтинга подопечные Станислава Черчесова расположились на 62-м месте, тем самым улучшив свои позиции на две строчки. Десятка же лучших сборных мира выглядит следующим образом:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Испания

7. Польша

8 . Швейцария

9 . Франция

10. Чили

Напомним, Глушаков прокомментировал шутку Мартиросяна и Урганта об игре сборной. | soccernews.ru