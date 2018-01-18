Сборная России продолжила движение вверх в рейтинге ФИФА

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Сборная России продолжила движение вверх в рейтинге ФИФАСборная России продолжила движение вверх в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола.

Так, в январской версии рейтинга подопечные Станислава Черчесова расположились на 62-м месте, тем самым улучшив свои позиции на две строчки. Десятка же лучших сборных мира выглядит следующим образом:

1. Германия 
2. Бразилия
3. Португалия
4. Аргентина 
5. Бельгия 
6. Испания 
7. Польша 
8 . Швейцария 
9 . Франция
10. Чили

Напомним, Глушаков прокомментировал шутку Мартиросяна и Урганта об игре сборной. | soccernews.ru

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4 Перу 0 0
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