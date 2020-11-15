Сборная России проиграла Турции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла Турции в матче 5-го тура Лиги Наций.
В составе российской команде голами отметились Далер Кузяев и Денис Черышев. На 24-й минуте первого тайма в составе сборной России был удален Андрей Семенов.
Турция - Россия - 3:2 (2:1)
Голы: Черышев, 11 - 0:1, Караман, 26 - 1:2, Ундер, 32 - 2:1, Тосун, 52 (пенальти) - 3:1, Кузяев, 57 - 3:2
Турция: Гюнок, Челик (Кабак, 64), Демирал, Айхан, Эркин, Туфан (Текдемир, 86), Чалханоглу (Языджи, 86), Ундер (Тюрюч, 64), Йокушлу, Караман, Тосун (Кахведжи, 80).
Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузяев (Миранчук, 70), Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Зобнин (Фомин, 79), Миранчук (Ионов, 79), Заболотный (Ерохин, 70).
18 ноября Россия сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Несмотря на поражение Россия с 8 баллами занимает 1 место в группе B. Турция расположилась на 3 строчке с 6 очками.
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|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
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|1
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|2
|Люксембург
|6
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|3
|Молдова
|6
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|4
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|6
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|Группа 3
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|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4