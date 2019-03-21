Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма

Первый тайм матча квалификации Евро-2020 между сборными Бельгии и России завершился победой хозяев.

За бельгийцев голами отметились Юри Тилеманс и Эден Азар с пенальти. За россиян забил Денис Черышев.

Напомним, что ранее Казахстан обыграл Шотландию (3:0), а Кипр разгромил Сан-Марино (5:0).

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