Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма

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Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма

Первый тайм матча квалификации Евро-2020 между сборными Бельгии и России завершился победой хозяев.

За бельгийцев голами отметились Юри Тилеманс и Эден Азар с пенальти. За россиян забил Денис Черышев.

Напомним, что ранее Казахстан обыграл Шотландию (3:0), а Кипр разгромил Сан-Марино (5:0).

Читайте также: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru

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