Сборная России проигрывает Бельгии в первом матче отборочного раунда к Евро-2020

Сборная России начала отбор на Евро-2020 в Брюсселе, где на "Стадионе короля Бодуэна" принимала местную сборную Бельгии. Бронзовые призеры Чемпионата Мира виделись достаточно сложными соперниками (фаворит группы все же), даже несмотря на отсутствие пяти основных футболистов – Лукаку, Витселя, Компани, Де Брюйне и Менье. Травмы этих футболистов заставили наставника "дьяволов" Роберто Мартинеса перекроить состав, но он не перестал казаться достаточно грозным. Чтобы избежать лишнего напряжения, Черчесов не стал изобретать велосипед и предложил систему 5-4-1, которая активно использовалась еще на мундиале.

Стартовые минуты поединка оказались достаточно резвыми, при чем Россия практически не в чем не уступала своим именитым соперникам. Сдвиг в игре произошел лишь после 15 минуты, когда подопечные Мартинеса все-таки заставили нашу команду почти всем составом отойти на свою половину поля. Именно тогда родился и первый гол в матче. После перехвата в центре поля и быстрого выпада Азар оказался один на левом фланге и выдал передачу на противоположный угол штрафной, где полузащитник "Аталанты" Тимоти Кастань тонко прочитал ситуацию и первым касанием катнул игровой снаряд в центр под удар Тилемансу. Футболист "Лестера" оказался совершенно неприкрытым, потому у него было достаточно времени, чтобы принять мяч, прицелится и отправить игровой снаряд в дальний нижний угол – 1:0. Событие не стало трагедией, так как практически сразу же сборная России отыгралась. Защитники решили разыграть мяч с Куртуа, тот достаточно долго думал над продолжением и попал под прессинг Дзюбы, который закончился перехватом Черышева, обводкой Куртуа, когда тот в отчаянном подкате пытался отобрать мяч, и ударом с острого угла, после которого игровой снаряд оказался точно в сетке – 1:1.

Еще к перерыву бельгийцам удалось снова выйти вперед. На 40 минуте футболисты Мартинеса создали первый реальный эпизод (и всего второй в матче): после быстрой атаки Эден Азар получил мяч в штрафной, сохранил игровой снаряд в окружении нескольких соперников и сбросил на свободного Батшуайи, который вторым касанием пробивал в дальний угол, оставил не у дел Гильерме, но Джикия очень удачно расположился на линии и выбил мяч из чужих ворот. Второй эпизод через 4 минуты был куда менее опасным, но именно он закончился результативным действием. Юрий Жирков зацепил ноги одного из соперников в собственной штрафной, и судья Овидиу Хацеган посчитал, что этот эпизод не вписывается в концепцию футбольных правил – пенальти. К "кожаному снаряду" подошел Эден Азар и пробил точно в правый нижний угол – 2:1.

Во втором тайме Бельгия как будто решила, что дело уже сделано, и перешла с третьей передачи на вторую, изображая не более чем "динамическое движение по полю" без намека на моменты у чужих ворот. России мяч, конечно, был куда нужнее, но во всей этой вязкости и цепкости наша команда имела совсем немного шансов закрепится у чужой штрафной, особенно если учитывать молниеносные контратаки легкой передней линии "дьяволов", которая только и ждала слабину в порядках российской обороне. Первый единственный, момент во втором тайме возник лишь на 78 минуте, когда в российской стене все же нашли дыру. Быстрая атака по левому флангу, которую организовали два брата Азара, закончилась прострелом в штрафную от Торгана, на который откликнулся Батшуайи. Форвард "Кристал Пелес" опасно бил первым касанием, но подопечных Черчесова спасла штанга. Традиция матча подсказывала, что, после нереализованного момента Батшуайи, обязательно должен последовать гол. И он случился! На 88 минуте Дрис Мертенс получил игровой снаряд на левом фланге, навесил в штрафную, мяч принял Батшуайи и неуклюже скинул под удар старшему Азару. Тот не растерялся и с нескольких метров первым касанием установил итоговый счет матча – 3:1.

Концовка была окончательно смазана, когда на последних минутах Головин получил красную карточку за неспортивное поведение. Россия проиграла свой первый матч в группе, однако потенциальный главный конкурент нашей команды – Шотландия – также не смогла получить 3 очка в битве с Казахстаном. Вся борьба впереди, потому смотрим!

Бельгия – Россия – 3:1

Голы: Тилеманс, 15 – 1:0; Черышев, 16 – 1:1; Азар, 45 (пен.) – 2:1; Азар, 88 – 3:1

Удаление: Головин, 90+1

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойята, Вертонген – Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар (Шадли, 84) – Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.

Россия: Лунев – Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков – Ахметов, Кузяев (Ан. Миранчук), Черышев (Чалов, 65), Головин – Дзюба (Смолов, 77).