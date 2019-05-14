Сборная России проведёт контрольный матч с командой ФНЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов анонсировал товарищеский матч с "Чертаново".

"3 июня сборная сыграет контрольный матч с "Чертаново". Игра пройдёт на базе в подмосковном Новогорске", - заявил Черчесов.

Напомним, что национальная команда готовится к матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

"Чертаново" занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

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