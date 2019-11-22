Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020

Жеребьёвка определила, кто проведёт дома все три матча группового этапа Евро-2020 - сборная России или Дании.

Согласно жребию, россияне проведут две игры в Санкт-Петербурге и одну в Копенгагене. Соответственно датчане все три поединка сыграют в своей столице.

Напомним, что в группу с Россией и Данией также попала Бельгия.

Последний участник квартета определится 30 ноября в ходе ещё одной жеребьёвки - это будет Финляндия или Уэльс.

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