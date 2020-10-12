Сборная России провела 45-й матч при Черчесове

Станислав Черчесов провёл 45-й матч на посту главного тренера сборной России.

Юбилейной для 57-летнего специалиста стала игра Лиги Наций против Турции (1:1).

Статистика у национальной команды при нынешнем наставнике следующая: 20 побед, 10 ничьих и 15 поражений.

Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до декабря 2022 года.

Не пропустите: Черчесов объяснил замену Антона Миранчука в матче с Турцией. | http://soccernews.ru