Сборная России провела первую тренировку с участием трех футболистов

Сборная России начала подготовку к сентябрьским матчам Лиги Наций.

Отметим, что в первой тренировке приняли участие всего три футболиста - Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Далер Кузяев и Роман Нойштедтер (оба свободные агенты).

Тренировка на троих pic.twitter.com/ws1wST4AUY — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020

Остальные игроки прибудут в расположение национальной команды после завершения 6-го тура РПЛ.

Напомним, что 3 и 6 сентября сборную России ожидают игры против Сербии и Венгрии соответственно.

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