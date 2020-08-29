Сборная России провела первую тренировку с участием трех футболистов

1 Теги россияфедор кудряшовдалер кузяевроман нойштедтер

Сборная России провела первую тренировку с участием трех футболистов

Сборная России начала подготовку к сентябрьским матчам Лиги Наций.

Отметим, что в первой тренировке приняли участие всего три футболиста - Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Далер Кузяев и Роман Нойштедтер (оба свободные агенты).

Остальные игроки прибудут в расположение национальной команды после завершения 6-го тура РПЛ.

Напомним, что 3 и 6 сентября сборную России ожидают игры против Сербии и Венгрии соответственно.

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