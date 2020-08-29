Сборная России провела первую тренировку с участием трех футболистов
Сборная России начала подготовку к сентябрьским матчам Лиги Наций.
Отметим, что в первой тренировке приняли участие всего три футболиста - Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Далер Кузяев и Роман Нойштедтер (оба свободные агенты).
Тренировка на троих pic.twitter.com/ws1wST4AUY— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
Остальные игроки прибудут в расположение национальной команды после завершения 6-го тура РПЛ.
Напомним, что 3 и 6 сентября сборную России ожидают игры против Сербии и Венгрии соответственно.
Читайте также: Опубликовано фото обновлённой формы сборной России. | http://soccernews.ru
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