Сборная России провела разминку в отеле перед встречей с Кипром

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Сборная России провела разминку в отеле перед встречей с Кипром

Сборная России начала подготовку к матчу 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 года с национальной командой Кипра.

Футболисты провели разминку в отеле, котором проживают.

Матч Кипр - Россия пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:00 (мск).

Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

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