Сборная России провела тренировку: опубликовано видео

Сборная России продолжает подготовку к Чемпионату Мира-2018.

Официальный твиттер национальной команды опубликовал тренировку сборной.

Видео с сегодняшней тренировки! Приятного просмотра ️ pic.twitter.com/OhWBFOjRVa — Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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