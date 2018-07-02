Сборная России провела тренировку после победы над Испанией



Сборная России начала подготовку к матчу 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

Сегодня россияне провели первую тренировку после победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018.

Тренировка @TeamRussia в Новогорске на следующий день после победы над Испанией pic.twitter.com/w8e2Qpsz7v — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля.

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