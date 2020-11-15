Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией

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Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией

Пресс-служба сборной России в инстаграме показала, как команда готовится к матчу с Турцией в Лиге наций. Команда в отеле провела тренировку.

Сегодня, 15 ноября, Россия на выезде сыграет против Турции, а 18 ноября отправится в гости к Сербии.

На данный момент Россия с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги В. Следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).

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