Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
Пресс-служба сборной России в инстаграме показала, как команда готовится к матчу с Турцией в Лиге наций. Команда в отеле провела тренировку.
Сегодня, 15 ноября, Россия на выезде сыграет против Турции, а 18 ноября отправится в гости к Сербии.
На данный момент Россия с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги В. Следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).
Читайте также: Черчесов выбрал капитана сборной России на матч с Турцией. | http://soccernews.ru
главное
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
-
Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
"Зенит" может продать Дзюбу на фоне скандала с интимным видео
-
Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы
Лента новостей
-
Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом
-
Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом
-
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
-
"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией
-
Стал известен характер травмы Бускетса
-
"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1
-
Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
-
1
Зинченко пожаловался на болельщиков сборной Украины
-
"Локомотив" интересуется хавбеком "Астаны"
-
"Это красная карточка": Карпин пошутил о своем падении на тренировке
-
Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"
-
Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков "Астон Виллы"
-
Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
1
Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"
-
Газизов высказался о ситуации с арендой Педро Роши
-
"Эвертон" намерен зимой подписать Милика