Сборная России разгромила "Чертаново" в товарищеском матче

Сборная России в контрольном матче разгромила "Чертаново" в Новогорске.

В составе победителей отметились Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов и Резиуан Мирзов.

Россия - "Чертаново" - 6:0 (3:0)

Голы: Дзюба, 7 - 1:0, Ант. Миранчук, 28 - 2:0, Головин, 44 - 3:0, Смолов, 47 - 4:0, Чалов, 62 - 5:0, Мирзов, 79 - 6:0.

Россия: Гильерме (Лунев, 33. Шунин, 61), Джикия (Беляев, 46. Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Мариу Фернандес (Петров, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18. Бакаев, 61), Ал.Миранчук (Ионов, 33. Баринов, 61), Ант.Миранчук (Обляков, 33. Мирзов, 61), Головин (Зобнин, 46), Оздоев (Чалов, 46), Дзюба (Смолов, 46).

"Чертаново": Радионов, Редькович, Солдатенков, Паршиков, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников, 55).

8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

А еще: Газинский получил травму в товарищеском матче сборной России| http://soccernews.ru