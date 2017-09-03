Сборная России разгромила "Динамо" в товарищеском матче
Сегодня в товарищеском матче сборная России разгромила московское "Динамо" со счетом 3:0.
"Динамо" - "Россия" - 0:3
Голы: Ал. Миранчук, 22 - 0:1, Заболотный, 40 - 0:2, Фернандес, 58 - 0:3.
"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Сов (Соснин, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Сапета, 46), Луценко (Кузьмин, 79), Вандерсон (Погребняк, 46).
Россия: Лунев, Фернандес (Чернов, 71), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 71), Кузяев, Ал. Миранчук (Митришев, 68), Ант. Миранчук (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 62), Заболотный (Панченко, 55).
Напомним, Мутко прокомментировал матч сборной России против "Динамо". | soccernews.ru
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