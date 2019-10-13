Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020

В рамках квалификации Евро-2020 сборная России уверенно разобралась с Кипром.

Отметим, что Россия досрочно оформила путевку на Евро-2020. Однако у россиян есть шанс побороться с Бельгией за первое место в группе.

Кипр - Россия 0:5

Голы: Черышев, 9 - 0:1, Оздоев, 22 - 0:2, Дзюба, 79 - 0:3, Головин, 89 - 0:4, Черышев, 90 - 0:5

Кипр: Панаги (Пардо, 40), Кусулос, Иоанну, Меркис, Кости, Артиматас, Кирьяку, Захариу (Маргаса, 36), Иоанну, Шполярич (Папулис, 79), Лайфис.

Россия: Гильерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Петров (Караваев, 38), Оздоев, Головин, Черышев, Ахметов (Кузяев, 61), Ионов (Бакаев, 78), Дзюба.

Предупреждение: Караваев (45).

Удаление: Лайфис (27).

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