Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0
Сборная России разнесла сборную Сан-Марино в матче отборочного тура группового этапа Евро-2020.
Счет был открыт на 25-й минуте благодаря автоголу голкипера Сан-Марино с удара Александра Головина. Спустя 6 минут пенальти в ворота гостей забил форвард Артем Дзюба. на 36-й минуте Федор Кудряшов утроил преимущество сборной России. На 41-й минуте Антон Миранчук забил 4-й гол Сан-Марино.
Во втором тайме Дзюба забил еще два гола соперникам на 73 и 76 минутах. Спустя минуту гол в ворота противника забил Федор Смолов, который через 5 минут оформил дубль. Точку в матче поставил Дзюба, забив 9 гол за сборную.
Россия - Сан-Марино - 9:0 (4:0).
Голы: Чеволи, 25 (автогол) - 1:0, Дзюба, 31 (пенальти) - 2:0, Кудряшов, 36 - 3:0, Ант. Миранчук, 41 - 4:0, Дзюба, 73 - 5:0, Дзюба, 76 - 6:0, Смолов, 77 - 7:0, Смолов, 83 - 8:0, Дзюба, 88 - 9:0.
Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин(Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.
Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци(Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).
11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).
Не пропустите: Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооруженные воры
-
Широков: "Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет"
-
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
-
Смолов забил 100-й гол в карьере
-
1
Дзюба: "Очень приятно, что забил 4 гола, но мог забить больше"
-
1
Черчесов - о матче с Сан-Марино: "Многое, естественно, не удалось"
-
Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, Армения победила Лихтенштейн и другие итоги отборочных матчей Евро-2020
-
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
-
2
Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0
-
Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе
-
Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с маленьким мальчиком
-
"Зенит" определился с ценой на Ригони
-
Дзюба сравнялся по количеству голов за сборную России с Аршавиным и Карпиным
-
1
Саутгейт: "Мне радостно, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас"
-
Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм
-
"Наполи" заинтересован в покупке игрока "Торино" Белотти
-
Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит..."
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших трансферов уходящего игрового года. Часть 1
-
Моуринью может возглавить сборную Бразилии
-
1
Президент "Бенфики": "Именно Фелиш с семьей решат, останется ли он в команде"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|2
|3
|3
|Косово
|2
|2
|4
|Болгария
|3
|2
|5
|Черногория
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
|7
|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|3
|7
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Дания
|2
|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|6
|2
|Словакия
|2
|3
|3
|Уэльс
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
|Мальта
|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
|6
|Фарерские острова
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|2
|6
|2
|Греция
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0