Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0

Сборная России разнесла сборную Сан-Марино в матче отборочного тура группового этапа Евро-2020.

Счет был открыт на 25-й минуте благодаря автоголу голкипера Сан-Марино с удара Александра Головина. Спустя 6 минут пенальти в ворота гостей забил форвард Артем Дзюба. на 36-й минуте Федор Кудряшов утроил преимущество сборной России. На 41-й минуте Антон Миранчук забил 4-й гол Сан-Марино.

Во втором тайме Дзюба забил еще два гола соперникам на 73 и 76 минутах. Спустя минуту гол в ворота противника забил Федор Смолов, который через 5 минут оформил дубль. Точку в матче поставил Дзюба, забив 9 гол за сборную.

Россия - Сан-Марино - 9:0 (4:0).

Голы: Чеволи, 25 (автогол) - 1:0, Дзюба, 31 (пенальти) - 2:0, Кудряшов, 36 - 3:0, Ант. Миранчук, 41 - 4:0, Дзюба, 73 - 5:0, Дзюба, 76 - 6:0, Смолов, 77 - 7:0, Смолов, 83 - 8:0, Дзюба, 88 - 9:0.

Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин(Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци(Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

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