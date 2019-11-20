Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа Евро-2020.
В составе победителей голами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Сан-Марино - Россия - 0:5 (0:2)
Голы: Кузяев, 3 - 0:1, Петров, 19 - 0:2, Миранчук, 49 - 0:3, Ионов, 56 - 0:4, Комличенко, 78 - 0:5.
Сан-Марино: Симончини, Симончини, Витайоли, Палацци, Чензони, Д`Аддарио (Томассини, 64), Лунадеи, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.
Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Петров, Беляев, Кузяев, Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Оздоев (Зобнин, 59), Ионов (Головин, 59), Дзюба.
Ранее национальная команда досрочно оформила выход на Евро-2020. В отборочной группе I сборная России занимает второе место, на шесть очков отставая от лидирующих бельгийцев.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3