Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа Евро-2020.

В составе победителей голами отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Сан-Марино - Россия - 0:5 (0:2)

Голы: Кузяев, 3 - 0:1, Петров, 19 - 0:2, Миранчук, 49 - 0:3, Ионов, 56 - 0:4, Комличенко, 78 - 0:5.

Сан-Марино: Симончини, Симончини, Витайоли, Палацци, Чензони, Д`Аддарио (Томассини, 64), Лунадеи, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Петров, Беляев, Кузяев, Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Оздоев (Зобнин, 59), Ионов (Головин, 59), Дзюба.

Ранее национальная команда досрочно оформила выход на Евро-2020. В отборочной группе I сборная России занимает второе место, на шесть очков отставая от лидирующих бельгийцев.

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