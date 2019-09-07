Сборная России сделала подарок организаторам матча с Шотландией

Сборная России решила поблагодарить принимающую сторону после гостевого матча квалификации Евро-2020 против Шотландии.

"Большое спасибо сотрудникам шотландской футбольной ассоциации и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас - маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле", - говорится в публикации российской национальной команды в твиттере.

Большое спасибо сотрудникам @ScottishFA и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас - маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле @EuroQualifiers @UEFAEURO @ScotlandNT pic.twitter.com/1zcodqcGjM — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019

Напомним, что Россия одержала волевую победу над Шотландией со счётом 2:1.

В пяти турах подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков, уступив только Бельгии.

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