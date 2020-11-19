Сборная России сделала заявление по травме Соболева

Пресс-служба сборной России прояснила ситуацию с нападающим московского "Спартака" Александром Соболевым, который пропустил матч 6-го тура группового этапа Лиги наций с командой Сербии (0:5).

"Соболев был включен в заявку на матч, но участия в нем не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.

Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Соболев рассказал, почему не уезжает играть за границу. | http://soccernews.ru