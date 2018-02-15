Сборная России снова поднялась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала февральский рейтинг национальных сборных команд.

В нем Россия поднялась на одно место - с 62-го на 61-е. Ее соперники по группе занимают следующие позиции: Уругвай - 22-ю, Египет - 43-ю, Саудовская Аравия - 64-ю.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Испания

7. Польша

8. Швейцария

9. Франция

10. Чили

Напомним, посол Швеции считает Россию безопасной страной. | soccernews.ru