Сборная России снова поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная России снова поднялась в рейтинге ФИФАМеждународная федерация футбола опубликовала февральский рейтинг национальных сборных команд.

В нем Россия поднялась на одно место - с 62-го на 61-е. Ее соперники по группе занимают следующие позиции: Уругвай - 22-ю, Египет - 43-ю, Саудовская Аравия - 64-ю.

Первая же десятка рейтинга выглядит так: 

1. Германия
2. Бразилия
3. Португалия
4. Аргентина
5. Бельгия
6. Испания
7. Польша
8. Швейцария
9. Франция
10. Чили

Напомним, посол Швеции считает Россию безопасной страной. | soccernews.ru

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Ура!

61-е место! Можно выигрывать ЧМ.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
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