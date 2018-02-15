Сборная России снова поднялась в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала февральский рейтинг национальных сборных команд.
В нем Россия поднялась на одно место - с 62-го на 61-е. Ее соперники по группе занимают следующие позиции: Уругвай - 22-ю, Египет - 43-ю, Саудовская Аравия - 64-ю.
Первая же десятка рейтинга выглядит так:
1. Германия
2. Бразилия
3. Португалия
4. Аргентина
5. Бельгия
6. Испания
7. Польша
8. Швейцария
9. Франция
10. Чили
Напомним, посол Швеции считает Россию безопасной страной. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0