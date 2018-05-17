Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА. Так, подопечные Станислава Черчесова по-прежнему занимают 66-е место. Ступенькой ниже расположился их соперник по групповому этапу Чемпионата Мира - Саудовская Аравия. В свою очередь, команда Уругвая обосновалась на 17-й позиции, а Египет - на 46-й.

Десятка же лучших сборных мира выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Бельгия

4. Португалия

5. Аргентина

6. Швейцария

7. Франция

8. Испания

9. Чили

10. Польша

Напомним, Смолов прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную. | soccernews.ru