Сборная России сообщила об отъезде травмированного Макарова

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Сборная России сообщила об отъезде травмированного Макарова

Фото инстаграм Дениса Макарова

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров покинул расположение сборной России.

Такое решение принято в связи с выявленным у футболиста микроповреждением мышцы голени.

Хавбек "бело-голубых" будет лечиться под наблюдением клубных врачей.

Таким образом, Макаров пропустит матч со сборной Словении в рамках 8-го тура квалификации ЧМ-2022. Игра состоится в понедельник в Мариборе.

Не пропустите: Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации. | http://soccernews.ru
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