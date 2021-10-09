Сборная России сообщила об отъезде травмированного Макарова
Фото инстаграм Дениса Макарова
Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров покинул расположение сборной России.
Такое решение принято в связи с выявленным у футболиста микроповреждением мышцы голени.
Хавбек "бело-голубых" будет лечиться под наблюдением клубных врачей.
Таким образом, Макаров пропустит матч со сборной Словении в рамках 8-го тура квалификации ЧМ-2022. Игра состоится в понедельник в Мариборе.
Не пропустите: Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации. | http://soccernews.ru
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