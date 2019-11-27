Сборная России сравнила прически Миранчука и Роналду

Пресс-служба сборной России сравнила прически полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука и португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем", - сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" проявляет интерес к 24-летнему Миранчуку. Сам игрок также готов перебраться в Турин. Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро.

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