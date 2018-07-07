Сборная России сравнивает счет в матче с Хорватией

1 Теги россияхорватиямарио фернандес

Сборная России сравнивает счет в матче с Хорватией

Сборная России сравняла счет в игре против Хорватии.

Гол во втором овертайме забил Марио Фернандес.

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