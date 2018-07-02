Сборная России своим выступлением на ЧМ-2018 заработала для РФС кругленькую сумму

Сборная России своим выступлением на Чемпионате Мира 2018 года заработала для РФС кругленькую сумму.

Так, за выход команды Станислава Черчесова в четвертьфинал мундиаля Российский футбольный союз получит порядка 16 миллионов долларов.

В эту сумму входят призовые за участие в групповом этапе (8 млн), выход из группы (4 млн) и победу в 1/8 финала мирового первенства (4 млн).

Учитывая, что сборная России продолжает выступление на ЧМ, РФС может рассчитывать на увеличение прибыли в ближайшее время.

Не пропустите: Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами. | http://soccernews.ru