Сборная России сыграет дома оба стыковых матча квалификации ЧМ-2022, если пройдёт Польшу

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Жеребьёвка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 сложилась удачно для сборной России в плане места проведения игр.

24 марта команда Валерия Карпина встретится с Польшей на своём поле. Это было известно заранее.

Если россияне пройдут дальше, то с победителем пары Швеция - Чехия также сыграют дома. Потенциальный поединок состоится 29 марта.

Какие стадионы примут матчи сборной, будет определено позднее.

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