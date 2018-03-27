Сборная России сыграет с Францией в красной форме

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Сборная России сыграет с Францией в красной форме

В товарищеском матче сборная России сыграет с Францией.

В этом поединке полевые футболисты российской сборной сыграют в красной форме. Вратарь россиян будет в зеленой.

Матч Россия - Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени.

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