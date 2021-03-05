Сборная России сыграет с Мальтой и Словакией при пустых трибунах

Мартовские выездные матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022 пройдут без болельщиков.

Футбольные власти Мальты и Словакии сообщили, что из-за коронавирусных ограничений зрители на стадионы допущены не будут.

Напомним, что с мальтийцами Россия сыграет 24 марта, а со словаками - 30 марта.

Кроме того, 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи сборную Словении.

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