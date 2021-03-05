Сборная России сыграет с Мальтой и Словакией при пустых трибунах
Мартовские выездные матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022 пройдут без болельщиков.
Футбольные власти Мальты и Словакии сообщили, что из-за коронавирусных ограничений зрители на стадионы допущены не будут.
Напомним, что с мальтийцами Россия сыграет 24 марта, а со словаками - 30 марта.
Кроме того, 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи сборную Словении.
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|Франция
|9
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|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
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|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
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|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
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|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
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|4
|Израиль
|10
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|0
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