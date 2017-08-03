Сборная России сыграет с московским "Динамо"

Сборная России запланировала в Новогорске учебно-тренировочный сбор, который пройдет в период с 28 августа по 3 сентября.

Пресс-служба РФС сообщает, что во время сборов международных контрольных матчей проведено не будет, но без спарринга подопечные Станислава Черчесова не останутся.

Достигнута договоренность о проведении контрольного матча с московским "Динамо". Эта игра состоится в воскресенье, 3 сентября. | soccernews.ru