Сборная России сыграет с московским "Динамо"

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Сборная России сыграет с московским "Динамо"Сборная России запланировала в Новогорске учебно-тренировочный сбор, который пройдет в период с 28 августа по 3 сентября.

Пресс-служба РФС сообщает, что во время сборов международных контрольных матчей проведено не будет, но без спарринга подопечные Станислава Черчесова не останутся.

Достигнута договоренность о проведении контрольного матча с московским "Динамо". Эта игра состоится в воскресенье, 3 сентября. | soccernews.ru

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