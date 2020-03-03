Сборная России узнала соперников в Лиге наций

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/21.

Сборной России в группе 3 встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

Напомним, 9 июня 2019 года Португалия обыграла Голландию (1:0) в финале Лиги наций-2019/20.

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