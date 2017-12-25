Сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, с какими соперниками сыграет сборная России в товарищеских матчах в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2018.

"Мы утвердили полностью план подготовки сборной - он будет таким же, как и перед Кубком Конфедераций. Будет проведено две игры - с Бразилией и Францией. 30 мая будет игра со сборной в Австрии, а в июне можем сыграть на открытии стадиона "Динамо" со сборной Турции. Если не на этом стадионе, то на другом", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что на мировом первенстве Россия сыграет в одной группе со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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