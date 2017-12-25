Сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Теги россиябразилияфранциявиталий мутко

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, с какими соперниками сыграет сборная России в товарищеских матчах в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2018.

"Мы утвердили полностью план подготовки сборной - он будет таким же, как и перед Кубком Конфедераций. Будет проведено две игры - с Бразилией и Францией. 30 мая будет игра со сборной в Австрии, а в июне можем сыграть на открытии стадиона "Динамо" со сборной Турции. Если не на этом стадионе, то на другом", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что на мировом первенстве Россия сыграет в одной группе со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Не пропустите: Мутко: "К 2020 году мы уберем с поля лимит в РФПЛ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов