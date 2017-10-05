Сборная России сыграет товарищеский матч с Бразилией

В марте следующего года сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Бразилии.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил известный спортивный комментатор Нобель Арустамян. В частности, было сказано, что поединок против "селесао" состоится 23-го марта в "Лужниках".

Напомним, Полоз дал характеристику линии атаки сборной России. | soccernews.ru