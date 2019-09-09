Сборная России сыграет в красной форме в матче с Казахстаном

Сегодня, 9 сентября, в рамках 6-го тура отбора на Евро-2020 состоится матч Россия - Казахстан.

Российский игроки выйдет на поле в красной форме, голкипер выступит в зеленой.

Матч пройдет на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45 (мск). Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

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