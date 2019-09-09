Сборная России сыграет в красной форме в матче с Казахстаном
Сегодня, 9 сентября, в рамках 6-го тура отбора на Евро-2020 состоится матч Россия - Казахстан.
Российский игроки выйдет на поле в красной форме, голкипер выступит в зеленой.
Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь - в зеленой #РоссияКазахстан pic.twitter.com/MDMq702i7O— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.
Матч пройдет на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45 (мск). Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.
После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.
А еще: Ионов рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3