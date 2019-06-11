Сборная России сыграет в матче с Кипром в красной форме

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Сборная России сыграет в матче с Кипром в красной форме

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Кипром, сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Полевые игроки сборной России выйдут на поле в красной форме. Голкипер наденет желтый свитер.

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 21:45 мск.

После трех туров Россия занимает второе место в группе I, имея в активе шесть очков. Кипр находится на 4-й позиции, набрав три очка.

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