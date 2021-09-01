Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина

Фото: твиттер сборной России

В рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная России сыграла вничью с Хорватией.

Отметим, что это первая игра россиян под руководством Валерия Карпина.

Хорватия и Россия имеют в своем активе по 7 очков, но хорваты лидируют по дополнительным показателям.

Россия - Хорватия 0:0

Россия: Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес (Самошников, 78), Захарян (Черышев, 70), Баринов, Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Миранчук (Заболотный, 46), Головин.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Ловрен, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Брозович, Влашич, Перишич (Ливая, 74), Крамарич (Оршич, 74).

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