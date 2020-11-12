Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче
В рамках товарищеской встречи сборная России сыграла вничью с Молдовой.
Молдова - Россия 0:0
Молдова: Намашко, Жардан, Армаш, Епуряну, Рябчук, Чеботару (Спэтару, 83), Ионицэ, Раца, Каймаков (Кочук, 64), Николэеску (Домашкан, 64), Плэтикэ (Дрос, 90).
Россия: Гильерме, Дивеев, Джикия, Караваев, Жирков (Кудряшов, 68), Миранчук (Миранчук, 67), Фомин, Ионов (Кучаев, 46), Кузяев (Обляков, 53), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).
Напомним, что Россию ожидают два матча в рамках Лиги Наций - против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
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